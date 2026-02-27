吉沢亮＆柿澤勇人、緊張とワクワクの舞台裏 主演ミュージカルのメインビジュアルが解禁
俳優の吉沢亮と柿澤勇人が、主演（Wキャスト）を務めるミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』のメインビジュアルとビハインド映像が27日に公開された。
【動画】柿澤勇人、吉沢亮ミュージカルビジュアル撮影&コメント動画！
本作は、2016年にブロードウェイで上演され、第71回トニー賞でミュージカル作品賞・ミュージカル脚本賞・オリジナル楽曲賞など6部門に輝いたほか、第60回グラミー賞や第45回エミー賞なども受賞し、社会現象になるほどチケットが連日完売となった作品。今回、日本版演出での上演が実現する。
チケットの先着先行販売に先駆け、解禁されたメインビジュアルとビハインド映像では、Wキャストを務める柿澤＆吉沢が、公演に向けての思いを明かした。
柿澤は、「もう始まってしまうのかという不安な気持ちと、始まるんだなという感覚半々、いろんな気持ちが入り混じった現場だった」と明かした。一方で吉沢は、「今を象徴する素晴らしいミュージカルだと思っている。緊張しておりますが精一杯頑張ります」と緊張の中にもワクワクを感じている様子をみせた。
東京公演はEX THEATER ARIAKE（東京ドリームパーク内）で7月25日〜8月23日。その後、愛知公演（御園座、8月29日〜9月6日）、大阪公演（9月10日〜21日、梅田芸術劇場メインホール）を予定している。公演中イベントとして、出演者らが登壇するアフタートークも随時実施予定だ。
東京公演のチケットは、ホリプロステージで2月28日より先着先行受付開始。
【キャスト】
エヴァン・ハンセン役：柿澤勇人／吉沢亮
ハイディ・ハンセン役：安蘭けい／堀内敬子
ゾーイ・マーフィー役：木下晴香／松岡茉優
コナー・マーフィー役：立石俊樹／廣瀬友祐
ジャレッド役：上口耕平／須賀健太
アラナ役：高野菜々／宮澤佐江
シンシア・マーフィー役：瀬奈じゅん／マルシア
ラリー・マーフィー役：石井一孝／新納慎也
【動画】柿澤勇人、吉沢亮ミュージカルビジュアル撮影&コメント動画！
本作は、2016年にブロードウェイで上演され、第71回トニー賞でミュージカル作品賞・ミュージカル脚本賞・オリジナル楽曲賞など6部門に輝いたほか、第60回グラミー賞や第45回エミー賞なども受賞し、社会現象になるほどチケットが連日完売となった作品。今回、日本版演出での上演が実現する。
柿澤は、「もう始まってしまうのかという不安な気持ちと、始まるんだなという感覚半々、いろんな気持ちが入り混じった現場だった」と明かした。一方で吉沢は、「今を象徴する素晴らしいミュージカルだと思っている。緊張しておりますが精一杯頑張ります」と緊張の中にもワクワクを感じている様子をみせた。
東京公演はEX THEATER ARIAKE（東京ドリームパーク内）で7月25日〜8月23日。その後、愛知公演（御園座、8月29日〜9月6日）、大阪公演（9月10日〜21日、梅田芸術劇場メインホール）を予定している。公演中イベントとして、出演者らが登壇するアフタートークも随時実施予定だ。
東京公演のチケットは、ホリプロステージで2月28日より先着先行受付開始。
【キャスト】
エヴァン・ハンセン役：柿澤勇人／吉沢亮
ハイディ・ハンセン役：安蘭けい／堀内敬子
ゾーイ・マーフィー役：木下晴香／松岡茉優
コナー・マーフィー役：立石俊樹／廣瀬友祐
ジャレッド役：上口耕平／須賀健太
アラナ役：高野菜々／宮澤佐江
シンシア・マーフィー役：瀬奈じゅん／マルシア
ラリー・マーフィー役：石井一孝／新納慎也