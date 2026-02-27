【あす発売】「BAPE×サンリオキャラクターズ」コラボアイテム公開 クロミ＆キティのコレクション
ファッションブランド『A BATHING APE』（BAPE）とサンリオキャラクターズとコラボレーションした、スペシャルコレクションがあす28日に発売される。今回は人気キャラのクロミとハローキティとタッグを組んだアイテムを多数展開。BAPE正規販売店およびウェブストアで発売する。
【イメージ＆アイテム全カット】「A BATHING APE×サンリオキャラクターズ」クロミとキティがコラボ！
自称マイメロディのライバルで、乱暴者に見えながらも実は乙女チック（!?）、黒いずきんとピンクのドクロがチャームポイントのクロミ。そして、明るくてやさしい性格で世界中から愛され続けるハローキティ。
それぞれが持つ個性を、BAPEのアイコニックなグラフィックやプロダクトに落とし込み、BAPEとクロミ、ハローキティの世界観が交差するコレクションに仕上がった。本コレクションのために制作したオリジナルのカモフラージュ柄は、サンリオのキャラクターたちが“かくれんぼ”するコンセプトでデザイン。キャラクターたちが潜む、遊び心のある総柄となっている。
アイテムは、Tシャツが2パターン、パーカ、キャップ、ぬいぐるみ（クロミのみ）、キーチェーン。アパレルはレディースサイズ（XS〜XL）と、キッズサイズ（100〜140）が用意された。
また、発売当日の28日にはBAPE STORE SHIBUYAにて、BABY MILOとクロミとハローキティによるミート＆グリートイベントを開催。コラボ賞品3万円以上の購入者が対象で、午後1時、午後3時、午後5時の各時間帯で15人まで参加できる（先着順）。
