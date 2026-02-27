26日、アニメ「進撃の巨人」のエレン・イェーガー役などで知られる人気声優・梶裕貴が所属事務所の株式会社ヴィムスを離れ、4月より新たに設立する会社の代表取締役として独立することが発表された。

人気声優の突然の独立に声優ファンの間では驚きの声が上がっていると同時に、今回梶が独立を決意した「理由」にも大きな注目が集まった。独立を決意したのは「ライフワークとも言える音声AIプロジェクト『そよぎフラクタル』の存在」であるという。

梶は現在、声優活動と並行し「そよぎフラクタル」という音声合成ソフトの開発を行っており、同プロジェクトにはプロデューサーとして全面に関わっており、実質的な責任者となっている。梶は同プロジェクトについて「私が目指しているのは、人間とAIが共鳴し合う、声の表現における歴史の改革です」としており、今後は芸能活動と並行し一人の経営者としてAI事業にも全力に取り組む姿勢を見せたからだ。

声優業界では、生成AIが普及しはじめた数年前から「本人に無断で学習・生成される生成AI」いわゆる「無断生成AI」に対しての反対運動が続いており、2024年には山寺宏一ら有名声優20名以上が集まり「NOMORE 無断生成AI」という団体が結成されている。

実は梶も「NOMORE 無断生成AI」のメンバーであるのだが、無断生成AIには反対という姿勢を取りつつ、公式ライセンスを与えるなど「声優と生成AI」の新たな道を模索した結果が「そよぎフラクタル」であるようだ。

梶は「そよぎフラクタル」以外にもAIを使った友だちアプリのプロデュースも行っており、その企画には梶のほか森久保祥太郎、名塚佳織、村瀬歩、堀江由衣ら業界を代表する人気声優が協力しており、梶を中心にした「AI推進派」は業界でもまだ珍しいようだ。今後のキャリアをかけた人気声優の挑戦は果たして成功するのか……。