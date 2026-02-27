今春までに全機への導入完了へ

JAL（日本航空）グループのLCC（格安航空会社）、ZIPAIRは2026年2月26日、スペースX社の衛星インターネットサービス「Starlink」を搭載した旅客便の運航を開始したと発表しました。アジアのエアラインとしては初めての導入となります。

これにより、上空でも地上と同等の高速かつ安定したインターネット接続が無料で提供されます。乗客は自身の端末で、ストリーミング視聴やオンラインゲームなどを快適に楽しめるようになります。

ZIPAIRは2023年からスペースX社と技術検証を重ね、今回の搭載が実現しました。初号機に続き、順次残り7機への搭載も進め、今春までに全機への導入を完了するとしています。同社の西田真吾社長は、無料で高速インターネットを提供することで、新たな旅行の”NEW BASIC”を確立するとしています。

スペースX社のJason Fritch氏は、ZIPAIRが乗客の体験をさらに向上させ、新たなイノベーションを実現することに期待を寄せています。ZIPAIRは「お客さまの体感時間を短くするフライトの実現に向けて、私たちはこれからも革新を続けてまいります」としています。