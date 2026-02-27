ブルージェイズと1年300万ドル（約4・7億円）で再契約したと報じられたMLB通算221勝の大ベテラン、マックス・シャーザー投手（41）をめぐり、再契約の背景に娘の存在があったことを26日（日本時間27日）、米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

シャーザーをめぐっては前日25日（同26日）に複数の米メディアがブルージェイズと再契約に合意したと報道。過去3度、サイ・ヤング賞を受賞したベテラン右腕は昨季ブ軍で17試合に登板し5勝5敗、防御率5・19だった。

ドジャースとのワールドシリーズ第7戦にも先発し、5回途中1失点と力投したが、チームは敗れ惜しくも世界一を逃した。シーズン後にFAとなった。

ESPNによると、シャーザーの8歳になる娘、ブルックちゃんがブルージェイズに父と再契約してほしいと球団宛に直筆手紙を書いたという。

手紙には「ブルージェイズの皆様、ワールドシリーズで優勝できなかったことを大変残念に思います。次回は優勝できることを願っています。父がチームに復帰してくれることを願っています」とワールドシリーズでの悔しさや父がブルージェイズの一員として再びプレーし、世界一に輝いて欲しいという思いが綴られていた。

ブルックちゃんは父とブルージェイズの再契約を願う理由として「家族みんな、父と一緒にトロントで過ごすのが大好き。水族館、CNタワー、そして、もちろんスタジアムも大好きでした」とトロントの街、本拠ロジャース・センターが大好きになったと説明。だからこそ「来シーズンも戻ってくるのが楽しみ」と父が球団と再契約すれば、またトロントで過ごせると熱い思いをしたためた。

シャーザーや球団がブルックちゃんの思いに影響を受けたのかは不明だが、今季も再びブルージェイズの一員としてプレーすることとなった。昨季、あと一歩で逃した世界一へ、娘の思いも背負って今シーズンも腕を振る。