【ポケモン：30周年特集ページ】 2月27日 公開

ポケモンは2月27日、「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念した特集ページを公開した。

本日2月27日で「ポケットモンスター 赤・緑」の発売から30周年を迎えた。特集ページでは30周年に関連する情報やグッズがまとめられているほか、テーマを毎月発表予定で、最初のピックアップテーマ「はじまる」をモチーフにした「ポケモン30周年ニュース」も公開されている。

なお、今晩には配信番組「Pokémon Presents」も公開予定。どのような情報が発表されるのか、期待が高まっている。

□「ポケモン30周年」の特集ページ

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

