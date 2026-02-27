【30MS SIS-Tc10m レプレロ=プローペン（スケルツァンドフォーム）【再販】】 予約開始：2月27日11時 6月 発送予定 価格：3,960円 【30MS SIS-Ac65n パワラリー=パリトン（グラーヴェフォーム）【再販】】 予約開始：2月27日11時 6月 発送予定 価格：3,960円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-Tc10m レプレロ=プローペン（スケルツァンドフォーム）」と「30MS SIS-Ac65n パワラリー=パリトン（グラーヴェフォーム）」を6月に再販する。2月27日11時よりプレミアムバンダイで予約を開始する予定で、価格は各3,960円。

本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より、空中戦仕様をイメージしたシスター「SIS-Tc10m レプレロ＝プローペン（スケルツァンドフォーム）」と、陸戦仕様をイメージしたシスター「SIS-Ac65n パワラリー= パリトン（グラーヴェフォーム）」をプラモデルで表現したもの。

「30MS SIS-Tc10m レプレロ=プローペン（スケルツァンドフォーム）」は、デザイナーの海老川兼武氏監修のシスターを立体化しており、ヘッドセット＆ゴーグル付きヘアパーツ、スカーフが新規で付属しているほか、レプレロの相棒となる支援メカを、新規パーツを交えて付属。支援メカはパーツの差し替えで地上歩行モード、飛行モード、グライダーモードの3形態に変形可能で、脚部は前後のスイングと屈伸運動ができる。

感情表現を豊かにする3種類の新規タンポ印刷の表情パーツが付属するほか、アルト（空中戦仕様）のパーツや、「30 MINUTES LABEL」対応ジョイント等が付属し、様々なカスタマイズ用パーツを使用することで自分好みのキャラメイキングが可能。戦闘シーンから可憐な仕草まで様々なポージングができる。

「30MS SIS-Ac65n パワラリー=パリトン（グラーヴェフォーム）」は、デザイナーの海老川兼武氏監修のシスターを立体化しており、ヘルメットとヘアパーツ、胸部エンブレム、ブーツを新規造形、ブーツのソールには3mm径の軸が収納されており、拡張性を高める事ができる。

感情表現を豊かにする3種類の新規タンポ印刷の表情パーツが付属するほか、アルト（陸戦仕様）のパーツや、「30 MINUTES」シリーズ対応ジョイント等が付属し、様々なカスタマイズ用パーツを使用することで自分好みのキャラクターメイクが可能。戦闘シーンから可憐な仕草まで様々なポージングが可能で、3種のミディアムヘアが付属する。

「30MS SIS-Tc10m レプレロ=プローペン（スケルツァンドフォーム）」

「30MS SIS-Ac65n パワラリー=パリトン（グラーヴェフォーム）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS

(C)BANDAI SPIRITS 2021

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。