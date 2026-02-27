韓国ではトップ、日本では「需要なし」？ “バラードの皇帝”ソン・シギョンが明かした日本進出のワケと壁

韓国バラード界の象徴的存在であるソン・シギョンが、日本ではあえてゼロからの挑戦を選んだ。

大手事務所の支援もなく単身で挑む日本活動の舞台裏を明かした。

【写真】ソン・シギョン、『千鳥の鬼レンチャン』衣装が話題

ソン・シギョンは、Netflixのバラエティ番組『隣の国のグルメイト』で松重豊と共演したり、『千鳥の鬼レンチャン』に出演したりするなど、日本での活動も目立つ人物だ。

彼は2月26日に公開されたYouTubeチャンネル「こんにちは チェ・ファジョンです」に出演し、最近話題となっている日本活動のビハインドストーリーを公開した。

ソン・シギョンは、自身がSMエンターテインメントやJYP、YGといった大手事務所に所属していないことに触れ、日本法人すらない状態で、コーディネーターやスタイリストも付けずに一人で活動している近況を伝えた。

ソン・シギョンは「自分のように、韓国ですでに地位を築いた歌手が日本語を勉強して無謀に進出しようとした前例がないため、現地の番組出演は簡単ではなかった」と打ち明けた。

（画像＝「こんにちは チェ・ファジョンです」）ソン・シギョン

安全志向の強い日本の放送業界では、韓国での知名度とは関係なく、「需要がない」という理由で音楽番組出演やアルバムPRに苦労したと明かした。

突破口は思わぬところから開けた。新たに縁ができた人脈の広い日本人マネージャーの助けで、フジテレビのバラエティ番組に出演することになったのだ。その番組では歌唱力を披露する代わりに、音程バーに合わせて声を出す一種のゲームを行わなければならなかった。

これについて彼は「歌手として感情を込めて歌いたかったが、日本市場ではまず自分を知らせる“履歴書”が必要だった」とし、「日本語が話せて、おもしろい人間だということを見せるための第一歩だった」と語った。

彼がここまで必死に日本活動に取り組む理由は後輩のためだという。

（写真＝ソン・シギョンInstagram）

ソン・シギョンは「後輩たちに少しでもかっこいい存在でありたい」とし、「K-POPアイドルだけでなく、歌の上手い先輩・後輩シンガーたちが日本に進出したいと思ったとき、自分が先に切り開いた道が少しでも助けになればうれしい」と本音を明かした。

なお、ソン・シギョンは『隣の国のグルメイト』シーズン5で、『今際の国のアリス』で“アン”役を演じた女優の三吉彩花と共演する。同番組は3月12日にNetflixで配信される予定だ。

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。