Snow Man阿部亮平、りくりゅう演技を現地観戦 “凄さ”語る「僕らもアクロバットの動きするけど…」
【モデルプレス＝2026/02/27】Snow Manの阿部亮平が、2月26日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に佐久間大介とともに出演。「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」観戦を振り返った。
【写真】“りくりゅう”三浦璃来選手、金メダル披露する姿が可愛い
プライベートでイタリアを訪れ「ミラノ・コルティナ五輪」を観戦したという阿部。「今回我々Snow ManがTBS系のオリンピックで流れる曲『STARS』をやらせてもらってるじゃないですか。いろんな縁を感じて『これは観に行くしかないな』と思って、飛行機とかも1週間前に取って」と弾丸旅行だったそうで、「人生初1人トランジット」と口に。同地では「合計4競技観た。アイスホッケーとフィギュア2つとスピードスケート」と観戦した競技を口にした。
佐久間から「特にこれ好きだったなみたいなのある？」と質問された阿部は「フィギュアの団体のペアの演技」と“りくりゅう”の愛称で親しまれているフィギュアスケート ペアの三浦璃来選手、木原龍一選手を挙げ、「やっぱりすごかった。僕らもアクロバットの動きするけど、結構地面大事だったりするじゃん？氷の上でやってるからすごいなって。しかも明確なカウントみたいなのがあんまりわからないオーケストラっぽい曲の中でめちゃめちゃ振り付け合わせてくる」と感動を語った。
また、佐久間がトランジットのハプニングを振り返る場面も。佐久間もイタリアが初めての1人でのトランジットだったそうで、「スーツケースにGPS入れてて。着いて『ちゃんと届いてるかな？』って見たらそのGPSが東京にあってさ。どうしようってなって頑張って1人で係の人に話しかけて調べてもらったら『ちゃんと来てるよ』って。焦ったね、あれは」と語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
◆阿部亮平、りくりゅうの“凄さ”語る
◆佐久間大介「初1人トランジット」のハプニングを回顧
