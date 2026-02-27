島崎遥香、母から贈られた“雛人形コレクション”が話題「初めて見るデザイン」「珍しくて可愛い」
【モデルプレス＝2026/02/27】女優の島崎遥香が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅に飾った雛人形を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳元AKB「初めて見るデザイン」ガラス細工のお雛様などコレクション披露
島崎は「雛人形、飾るの忘れてた！！」とつづり、木目調の棚の上に並べられた複数の雛人形の写真を投稿。「母がプレゼントしてくれた雛人形コレクションたち」として、桃の花があしらわれた小さな台座には、ガラス細工のお雛様が2組、鏡のようなプレートには、透明なガラスに金とピンクの色があしらわれた雛人形と3人娘が置かれている。島崎は「透明のかわいいよね」とハートの絵文字とともに言葉を添えている。
この投稿に、ファンからは「ガラスの雛人形、センスいい」「お母様からの愛がいっぱい」「初めて見るデザイン」「珍しくて可愛い」「コンパクトで飾りやすそう」「季節を感じられて癒やさる」「これからもどんどん増えそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆島崎遥香、母から贈られた「雛人形コレクション」公開
◆島崎遥香の投稿に反響
