ココスの2026春のランチメニュー、桜海老と菜の花のアーリオ･オーリオパスタや、ガーリック香るトマトソースのチキンステーキが登場【3月3日〜】

ファミリーレストラン･ココスは、3月3日から「2026春のランチメニュー」を開始する。天保山マーケットプレース店、空港店舗を除く503店舗で販売予定。

平日限定･税込759円〜で提供しているココスのランチメニューに、桜海老や菜の花を使ったアーリオ･オーリオパスタや、ガーリックが香るトマトソースのチキンステーキが登場する。また、前菜の「真いわしのマリネ」「サーモンのカルパッチョ」、デザートの「マンゴーの杏仁豆腐」がランチタイム限定の価格で注文できる。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【メニュー画像はこちら!】甘みのある桜海老･菜の花を使った春らしい色合いのアーリオ･オーリオパスタ･ガーリックが効いたトマトソースをかけたチキンステーキなど

〈パスタランチセット〉

本格パスタにサラダ･スープバーが付いたお得なセット。

◆「桜海老と菜の花のアーリオ･オーリオパスタランチ」1,089円

甘みのある桜海老やプリプリとした海老、春が旬である菜の花を使った春らしい色合いのアーリオ･オーリオパスタ。食欲をそそるニンニクの香りで桜海老･海老･菜の花の風味を引き立て、プチプチとしたとびっこで彩りと食感を加えている。

〈スペシャルランチセット〉

メインメニューにスープバーなどが付いた、満足感のあるセット。

◆「揚げなすとバジルのガーリックトマトチキンステーキランチ」979円

ジューシーなチキンステーキに、ガーリックが効いたトマトソースをたっぷりかけ、フレッシュバジルの爽やかな風味を合わせた。玉ねぎの旨みとトマトの酸味や甘みが絶妙なトマトソースが、チキンステーキやとろっとした食感の揚げなす、温野菜にぴったりだという。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。

〈あつあつランチセット〉

お肉がメインの鉄板メニューに、ライスまたは石窯パンとスープバーが付いた、ガッツリ食べたい時にぴったりなセット。

◆「おろしハンバーグ&唐揚げランチ」1,045円

人気のおろしハンバーグと、春のグランドメニューで新登場した“本気の唐揚げ”をセットにした。塩麹や2種の醤油をベースに鰹や昆布の旨みを効かせた特製たれに漬けた“本気の唐揚げ”は、しっとりジューシーな鶏肉と、ザクザクとした食感の衣が特徴。ハンバーグは鬼おろしでさっぱりとした味付け。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。

〈アペタイザー･デザート〉

グランドメニューよりもお手頃な価格で注文できる。

◆「ランチ 銚子産真いわしのマリネ」275円

脂がのった真いわしを、オリーブオイルやバルサミコソースと合わせた。バルサミコソースの芳醇な香りと程よい酸味が真いわしの旨みを引き立てる。ランチタイム限定で、通常価格よりも44円お得に注文できる。

◆「ランチ サーモンのカルパッチョ」275円

甘酸っぱいオレンジハニーソースがサーモンの旨みを引き立てる。ベビーリーフやダイストマトを合わせた。ランチタイム限定で、通常価格よりも44円お得に注文できる。

※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないこと。

◆「ランチ マンゴーの杏仁豆腐」275円

もっちりとした食感の杏仁豆腐に爽やかな甘みのマンゴーを合わせた。杏仁豆腐のクリーミーな味わいと、マンゴーのトロピカルな味わいの相性が良いという。ランチタイム限定で、通常価格よりも44円お得に注文できる。

