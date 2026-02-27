丸美屋×「サンエックスユニバース」・「んぽちゃむ」、コラボ商品計4品　期間限定発売

丸美屋食品工業は、「サンエックスユニバース」および「んぽちゃむ」とのコラボ商品を、3月12日〜4月30日の期間限定で発売する。

各キャラクターで、ふりかけとカレーのコラボ商品を展開し、計4品を販売。また、キャラクターを描いた期間限定の「キラキラシール」1枚を、コラボ商品にランダムで封入する。「サンエックスユニバース」と「んぽちゃむ」それぞれ全10種のシールデザインを用意した(ふりかけ･カレー共通)。

「サンエックスユニバース」は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」など、サンエックスの人気キャラクターが集合したもの。「んぽちゃむ」は、イラストレーター「可哀想に!」さんが手がける白くて丸い「ヨーグルトの妖精」で、SNSで話題のキャラクター。女子中高生など、若者を中心に支持を得ている。

〈コラボ商品の概要〉

※文中の価格はいずれも税込表記。

◆「期間限定 サンエックスユニバース ふりかけ〈たまご&さけ〉」

たまご4袋、さけ2袋の計6袋を詰め合わせた。内容量は15g、販売価格は140円。

◆「期間限定 サンエックスユニバース カレー〈ビーフ中辛〉」

具材に牛肉、じゃがいも、にんじんを使用。ビーフのうま味や程よいスパイスが味わえる中辛カレーに仕上げた。箱入りで160g、194円。

◆「期間限定 んぽちゃむ ふりかけ〈たまご&やさい〉」

たまご4袋、やさい2袋の計6袋を詰め合わせた。内容量は15g、140円。

◆「期間限定 んぽちゃむ チーズ入りカレー〈ポーク甘口〉」

具材にチーズ、豚肉、じゃがいも、にんじんを使用。甘口のカレーで、子どもから辛味の苦手な大人まで食べられるよう仕上げた。箱入り･160g、194円。

■クレジット

･サンエックスユニバース:ⓒ2026San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

･んぽちゃむ:ⓒKAWAISOUNI!