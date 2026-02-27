「HG Zi-アポロ」や「HG トカマクダンバイン」などプレバン限定プラモデルが2月27日11時より予約開始！「HG ヒュッケバインMk-IIIトロンベ」「HG ドラグナー2 リフター2装備タイプ」などもラインナップ
【HG 1/35 Zi-アポロ【2次】】 【HG 1/72 トカマクダンバイン【再販】【4次】】 【HG ヒュッケバインMk-IIIトロンベ【2次】】 【HG 1/144 ドラグナー2 リフター2装備タイプ】 予約開始：2月27日11時 5月 発送予定
(C)SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (C)2006-2024 CLAMP・ST
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/35 Zi-アポロ」などを2月27日11時より予約開始する。発送は2026年5月を予定している。
今回2026年5月に発送予定のプレミアムバンダイ限定プラモデル再販分の受注を2月27日11時より開始する予定をしており、商品には「HG 1/35 Zi-アポロ」「HG 1/72 トカマクダンバイン」「HG ヒュッケバインMk-IIIトロンベ」「HG 1/144 ドラグナー2 リフター2装備タイプ」などがラインナップしている。
「HG 1/35 Zi-アポロ」発送：2026年5月 予定 価格：5,500円
「HG 1/72 トカマクダンバイン」発送：2026年5月 予定 価格：3,850円
「HG ヒュッケバインMk-IIIトロンベ」発送：2026年5月 予定 価格：5,170円
「HG 1/144 ドラグナー2 リフター2装備タイプ」発送：2026年5月 予定 価格：4,180円
(C)創通・サンライズ
(C)SRWOG PROJECT