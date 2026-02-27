エンポリオ アルマーニのウォレット特集♡幸運を呼ぶ新作財布

新しいウォレットを迎える特別な日にぴったりなアイテムとして、エンポリオ アルマーニからおすすめのウォレットが登場しています。上質な素材と洗練されたデザインを兼ね備えたラインナップは、自分へのご褒美にもギフトにも最適。日常にさりげない上質感を添えてくれるアイテムは、新しいスタートを彩る存在としても注目されています。使うたびに気分が高まるウォレットを見つけてみませんか♡

ラッキーカラーのミニウォレット

ウィメンズからは、洗練されたミニマルデザインが魅力の二つ折りウォレットが登場しています。

今年のラッキーカラーとして注目されるライトブルーを含む3色展開で、持つだけで気分が明るくなるカラーリングが魅力です。

ディアスキンプリントを施したレザーはしなやかで奥行きのある質感を楽しめ、すっきりとしたラインとシルクスクリーンのブランドロゴが上品な印象を演出します。

コンパクトなサイズながら複数のカードスロットや紙幣用コンパートメント、コインパースを備えており、使いやすさにも配慮されています。

二つ折りウォレットは3色展開で、価格は39,600円（税込）、サイズはW13cm×H7.5cm×D1cmです。

スエード素材の上質ウォレット

メンズラインからは、スエード素材の質感が美しい二つ折りウォレットが登場しています。

風が砂上に描き出す風紋を思わせるエンボス模様が特徴で、自然の風合いとモダンなデザインが調和した落ち着いた印象のアイテムです。

ミニマルなフォルムに加え、ゴールドメタルのロゴプレートが上品なアクセントになっています。

内側にはコインパースのほか複数のカードスロットと紙幣用コンパートメントを備え、収納力と機能性を両立しています。

スエード二つ折りウォレットは2色展開で、価格は28,600円（税込）、サイズはW13cm×H9.5cm×D2.5cmです。

新しい財布で幸運なスタートを

新しいウォレットは、日々の暮らしに前向きな気持ちをもたらしてくれる存在。エンポリオ アルマーニのウォレットは、シンプルで飽きのこないデザインと機能性を兼ね備え、長く愛用できるアイテムです。

大切な方へのギフトとしてはもちろん、自分自身へのご褒美として選ぶのも素敵♡新しいウォレットとともに、幸運な一年のスタートを切ってみてはいかがでしょうか。