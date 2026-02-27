アメリカとイランによる3回目の核協議が26日、行われました。合意には至らず、イラン側は次回の協議が1週間内に行われるとの見通しを示しました。

アメリカとイランによる核問題をめぐる高官協議は26日、オマーンの外相の仲介でアメリカのウィトコフ特使やイランのアラグチ外相らが出席して行われました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカがイランに対し3つの核施設を解体することや保有する全ての濃縮ウランを引き渡すことを求め、イランが拒否したと報じました。

協議終了後、アラグチ外相は「進展があった」と述べた上で、イランへの制裁を解除するよう明確に要求したと明らかにしました。さらに「いくつかの問題は合意に非常に近づいているが、依然として意見の相違はある」と述べ、次回の協議は1週間以内に行われるとの見通しを示しました。

また、高官協議とは別に技術的な議論を行う会合をIAEA＝国際原子力機関の専門家を交えて来月2日にオーストリアで開くことを明らかにしました。

トランプ大統領は、協議が決裂すれば軍事行動に踏み切る姿勢を示していて、協議継続で合意したものの緊迫した状況が続くことになります。