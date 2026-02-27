TWICEの公式Xは2月25日に投稿を更新。メンバーが着用している衣装が話題を集めています。（サムネイル画像出典：TWICE公式Xより）

写真拡大

TWICEの公式X（旧Twitter）は2月25日に投稿を更新。メンバーのモモさんとジヒョさんが外で踊る姿を公開しました。

【動画】モモ＆ジヒョの過激ダンス？

「そりゃ寒いよな」

「BODY Gooo」とつづり、1本の動画を公開した同アカウント。モモさんとジヒョさんが積雪のある屋外で踊る姿です。2人とも暖かそうなアウターは着ていますが、インナーからは肌が丸見え。特にモモさんのインナーは露出面積が多く、過激であることがうかがえます。

コメントでは、「モヒョ来ると思ってたよ！！最高」「ジヒョちゃんお腹にカイロ貼っててかわいいｗｗｗｗｗｗｗｗそりゃ寒いよな」と好意的な声のほか、「この人って本物のTWICEの人なの？　こんなことしないといけないの？」「いつの間にTWICEこんな下品になったの」「意味分からん　もうモモただの露出狂やん」「これ下着ユニバと何が違うの？？笑」と厳しい声も寄せられました。

メンバーでそろえた衣装

今回動画で見せた衣装は、ほかのメンバーもおそろいの衣装だったようです。24日の投稿では集合ショットとほかのメンバーが踊る姿の動画も公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)