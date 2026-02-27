TWICE・モモの過激？ 衣装が話題に「いつの間にTWICEこんな下品になったの」「本物のTWICEの人なの？」
TWICEの公式X（旧Twitter）は2月25日に投稿を更新。メンバーのモモさんとジヒョさんが外で踊る姿を公開しました。
コメントでは、「モヒョ来ると思ってたよ！！最高」「ジヒョちゃんお腹にカイロ貼っててかわいいｗｗｗｗｗｗｗｗそりゃ寒いよな」と好意的な声のほか、「この人って本物のTWICEの人なの？ こんなことしないといけないの？」「いつの間にTWICEこんな下品になったの」「意味分からん もうモモただの露出狂やん」「これ下着ユニバと何が違うの？？笑」と厳しい声も寄せられました。
「そりゃ寒いよな」「BODY Gooo」とつづり、1本の動画を公開した同アカウント。モモさんとジヒョさんが積雪のある屋外で踊る姿です。2人とも暖かそうなアウターは着ていますが、インナーからは肌が丸見え。特にモモさんのインナーは露出面積が多く、過激であることがうかがえます。
メンバーでそろえた衣装今回動画で見せた衣装は、ほかのメンバーもおそろいの衣装だったようです。24日の投稿では集合ショットとほかのメンバーが踊る姿の動画も公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)