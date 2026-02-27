大谷翔平の二の腕にファン興奮「とにかくデカい！」

ムキムキの二の腕に、ファンも騒然としている。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習に参加した。3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通し、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整した。

大谷は2月からチームがキャンプ施設を構えるアリゾナ州で汗を流し、投打ともに実戦形式の「ライブBP」などで研鑽を積んだ。22日（日本時間23日）のオープン戦を最後にキャンプを打ち上げ、24日頃に帰国。26日の午後2時過ぎに単独で球場入りし、この日はキャッチボールなどで調整した。

キャッチボールの直前には、チューブを使ってトレーニングを行った。チューブを引っ張る際には、鍛えたムキムキの腕に注目が集まり「グラウンドでの練習姿もかっこよすぎるし、二の腕の逞しさがヤバい」「とにかくデカい！」「ふっと！！」などの声がSNS上で集まっていた。

さらには「ガンダムもいいけど、大谷翔平さんがいた」「大谷さんの胸板厚男＆二の腕の筋肉すごい」「大谷ぐらい腕太くて足早い人ってなかなかいなそう」など、鍛え上げた腕に惚れ惚れとするファンも目立っていた。（Full-Count編集部）