リカちゃん×「ダイソー」300円ショップ「THREEPPY」が初コラボ！ エコバッグなど全31種登場
「ダイソー」でおなじみの大創産業が展開する300円ショップ「THREEPPY」は、3月2日（月）から、着せ替え人形「リカちゃん」と初コラボレーションしたアイテムを、全国の店舗で順次発売する。
【写真】旅行にぴったり！ 心ときめく「ポーチ」などコレクション一覧
■フランスにルーツを持つ「リカちゃん」
今回発売される「リカちゃん」シリーズは、フランスの街並みやエスプリを感じさせる小粋なデザインをベースに、上品で華やかな世界観をデイリーユースな雑貨に落とし込んだコレクション全31種類。
ラインナップには、淡いカラーがかわいい「チャーム付エコバッグ」をはじめ、「横長ポーチ」や「シェルポーチ」など、日常にときめきを添えるアイテムが展開される。
また、フランスでおしゃれを楽しむリカちゃんがデザインされた「ゴムバンド付リングノート」や「缶ケース入りフレークシール」といった、ステーショナリーもそろう。
フランス人のパパ（ピエール）と日本人のママ（織江）の間に生まれ、フランスにルーツを持つリカちゃん。いずれも、そんなリカちゃんの“あいらしさ”を反映させたアイテムとなっている。
【写真】旅行にぴったり！ 心ときめく「ポーチ」などコレクション一覧
■フランスにルーツを持つ「リカちゃん」
今回発売される「リカちゃん」シリーズは、フランスの街並みやエスプリを感じさせる小粋なデザインをベースに、上品で華やかな世界観をデイリーユースな雑貨に落とし込んだコレクション全31種類。
また、フランスでおしゃれを楽しむリカちゃんがデザインされた「ゴムバンド付リングノート」や「缶ケース入りフレークシール」といった、ステーショナリーもそろう。
フランス人のパパ（ピエール）と日本人のママ（織江）の間に生まれ、フランスにルーツを持つリカちゃん。いずれも、そんなリカちゃんの“あいらしさ”を反映させたアイテムとなっている。