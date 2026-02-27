「無駄にシュートを打っているだけ」28秒で先制も…セルティックはEL敗退。日本人コンビの現地評価は？「ここ数週間で最もやる気を見せた」
日本人コンビを擁するセルティックは現地２月26日、ヨーロッパリーグ（EL）のノックアウトフェーズ進出を懸けたプレーオフの第２レグで、シュツットガルトと敵地で対戦。前田大然、旗手怜央が揃って先発した。
先週の第１レグを１−４で落としたセルティックは、開始28秒でルーク・マッコーワンが得点するも、その後はゴールを奪えず。１−０で勝利したものの、２戦合計２−４でEL敗退が決まった。
このゲームで、旗手は78分に交代し、前田はフル出場。現地メディア『67 HAIL HAIL』は採点記事で、この頃序列が低下している旗手に６点（10点満点）を与え、「ここ数週間で最もやる気を見せ、良いプレーを数回披露した」と綴っている。
同じく前田も６点。「何度か鋭い動きを見せたが、いずれも相手GKを脅かすほどのチャンスに結びつかなかった。時折、ただ無駄にシュートを打っているだけに見えてしまう」と評した。
両者ともにインパクトを放つまでには至らなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
