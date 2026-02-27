これって伝わらない？方言ランキング

株式会社ウェイブダッシュが運営する「生活ガイド.com」が、「使い方が掴めない方言ランキング」を発表しました。

【写真を見る】使い方“ナゾ”な方言ランキング「ちゅんちゅん」は火傷に注意！？「わにわに」「すんくじら」ってどんな意味【ひるおび】

1位「じら」（山口）

2位「すんくじら」（鹿児島）

3位「わにわに」（山梨）

4位「ちゅんちゅん」（福井）

5位「おつかいです」（長野）

どんなふうに使うのか、分かりますか？

「じら」➡意味：わがまま

【例】じらをくる（わがままを言う）

「すんくじら」➡意味：すみっこ

【例】すんくじらにおらじ！（そんなすみっこにいないで）

「わにわに」➡意味：ふざける、調子に乗る

【例】わにわにしちょし（ふざけないで）

「ちゅんちゅん」➡意味：熱い

「おつかいです」➡意味：こんばんは

担当者によると、「方言が意外と伝わらないことに着目。その地域の魅力や特色を知るきっかけにしてほしい」とこのランキングを公開したそうです。

「手袋をはく」？ 街の人は

街の人にも、“伝わりにくい”方言について聞いてみました。

【静岡県西部出身・20代女性】

『遠州弁って、語尾に「なんとかだらー」とか「なんとかだにー」とか使うことがたまにあって、それでふと出ちゃうと「え、今なんて言った？」って聞かれることがある。

「だに」は言い切りたい時に使って、「だら」は聞きたい時とか疑問形の時に使います。』

【福岡県出身・50代女性】

『一番通じないのは、車がすれ違う時に「離合（りごう）する」ということ。

車が狭い道をすれ違おうとする時に、「離合するの難しいね」みたいに言います。』

この「離合」は、福岡をはじめ九州地方や中国地方の西側で使われている言葉で、現地では「離合困難」や「離合可能」と書かれた道路標識もあります。

【香川県出身・60代女性】

『私たちは、手袋を「はく」って言うんです。「ズボンみたい」って言われます。』

更なる方言を求め、全国のアンテナショップが集まる東京交通会館に行ってみると・・・

【徳島県出身・トモニ市場スタッフ 竹本琢実さん】

『「せこい」は、「ケチ」ってこっちの人は思うけど、「苦しい」とか「きつい」とかいう意味。長く歩いたりして、「あーせこ」って言って椅子に座ると、「え？」ってよく言われます。』

大分県のアンテナショップでは、大分出身の店長が方言を教えてくれました。

【大分県出身・おおいたアンテナショップ温泉座 伊藤有莉亜店長】

『「よだきい」は「めんどくさい」って意味です。「ちょっと電車逃してしもうて、歩いて行くことにしたけん、ちょっとよだきいなー」という感じ。

あと「しゃーしぃ」は「うるさい」ですね。「そんな騒いじょってからしゃーしいわぁ」って身内とかで会話します。』

（ひるおび 2026年2月25日放送より）