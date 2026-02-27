第1子を妊娠中のモデル・みちょぱこと池田美優（27）の母・京子さん（54）が、安産祈願で神社を訪れた際の親子ショットを披露した。

【映像】「めっちゃ若い」と話題のみちょぱの母（複数カット）

2022年10月に、タレントの大倉士門（33）と結婚したみちょぱ。これまで自身のSNSでは、家族仲むつまじい様子を発信していて、大倉と母・京子さんの誕生日を祝う様子や映画館での親子ショットを披露。「姉妹かと思いました」「ママに似てる〜！綺麗なのはママ譲り」「お母さん可愛い！めっちゃ若い」などと話題になっていた。

2025年2月5日にはInstagramで、「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と、第1子の妊娠を報告していた。

みちょぱ、母・京子さんとの親子ショットを披露

25日には、みちょぱの母・京子さんがInstagramのストーリーズを更新。「大切な願いを込めて安産祈願へ 元気な赤ちゃんが無事に生まれますように。一緒にお参りできてよかった」と娘のおなかに手を当てる姿を公開している。（『ABEMA NEWS』より）