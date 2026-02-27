タレントの平愛梨（41）が27日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿の最新ショットを披露した。

平は「本日13時〜テレビ朝日『徹子の部屋』出演させて頂きます！！」と告知。ドレス姿の写真を披露し、「歴史ある番組！！物心ついた時から見させて頂いてた番組！私ひとりで行くのですか！？」と驚きを伝えた。

そして「母から徹子さんは女神様のように本当に凄い方！とも昔から聞いてたので母の気持ちも重なり、本番直前、徹子さんにお目にかかれて信じられない気持ちが込み上げてしまい涙が溢れてしまいました！！」と打ち明けた。

メークを直した後、始まったオープニングでも再び涙が出てしまい「そこから記憶はありません！！！！」と告白。「いい歳して恥ずかしいです すみません」と詫びながら、「14歳で事務所に入り満41歳。芸能歴27年！？」とし、出演の機会に感謝した。

またストーリーズでも出演中のオフショットを公開。「大緊張しすぎて記憶ないです」と明かし、「ずーっとテレビ越しに見ていたのに この写真も夢のよう」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「かわいいです。衣装も素敵。プリンセス」「お衣装良くお似合いでプリンセスみたいです」「めちゃめちゃ可愛いですディズニープリンセスかと思った」「この文章読んだだけでウルウル」「素敵」などの声が集まった。