日本サッカー協会は２７日、６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会の事前キャンプ地がメキシコのモンテレイ、ベースキャンプ地がアメリカのナッシュビルに決まったと発表した。活動スケジュールは今後、決定次第発表される。

モンテレイの施設は「Ｔｉｇｒｅｓ Ｔｒａｉｎｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ」。チームホテルより車で約３０分の位置にある。メキシコのサッカーリーグ「リーガＭＸ」加盟の・ＵＡＮＬティグレスが使用する練習場。天然芝ピッチが２面あるほか、選手・スタッフそれぞれのロッカールーム、ジム、メディカルルーム、ミーティングルーム等を完備している。

ナッシュビルの施設は、メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）加盟のナッシュビルＳＣが使用するトレーニングセンターの「Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ ＳＣ Ｔｒａｉｎｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ」。チームベースキャンプホテルからは車で約２０分。同様に天然芝ピッチが２面あるほか、選手、スタッフそれぞれのロッカールーム、ミーティングルーム、ジム、メディカルルーム、温冷浴設備、プール、サウナ等を完備している。

日本代表は５月３１日に国立競技場で国際親善試合を実施。その後、モンテレイ入りし、６月１４日（日本時間１５日）に初戦のオランダ戦を迎える。