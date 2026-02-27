木村拓哉（53）が、26日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。レギュラー出演者にある要求をした。

今回は3週連続の「木村拓哉SP」の第2弾。

スタジオでのトークで、ファッションについて「ちょっと高額な物だったり、あの人からいただいた、とか、人によっては額に入れて飾るようなスポーツ選手のサイン入りのユニホームも、着たい派です」と話した。

指原莉乃（33）が「自分がプレゼントした物も、『これ木村さんからもらった物だから…』じゃなく、ガンガン使って欲しいですか？」と聞くと、「もうクッタクタになっているのがいちばんうれしいですね」と笑った。

先日、「後輩から『これ紹介していいですか』ってキャップの写メが送られてきて。十何年か前に自分がプレゼントしたのが、たまたま出てきたらしいんですよ」と話した。「結構なクタクタ感だったので、うれしかったです」。

3時のヒロインの福田麻貴（37）が「キムタクさんからいただいたサングラスを、コント衣装で使ってたらどうですか？」と聞くと、木村は親指を立てて「むしろ」と笑顔。福田が「作ります、サングラスをつけるコントを」。すると木村は「おもしろくないのは…ヤバイよ。そこじゃないですか」。さりげないプレッシャーに、スタジオの女性陣も声を上げた。