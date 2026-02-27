寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が2月27日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、社会保障国民会議について意見を交わした。

寺島アナ「超党派の「社会保障国民会議」は、きのう初会合を開きました。給付付き税額控除や食料品の消費税率ゼロを含めた社会保障と税の一体改革について議論します。高市総理は「税・社会保険料の負担、物価高に苦しむ中・低所得者の負担を緩和したい」と訴えました。社会保障国民会議は、政府と自民党、日本維新の会、「チームみらい」の3党が開催しました。そして会議は15分ほどで、高市総理や維新の藤田共同代表、「チームみらい」の安野党首がそれぞれ発言しました。まずは、所得税の控除と現金給付を組み合わせた給付付き税額控除の導入と、食料品の消費税率ゼロを同時並行で議論して、夏前の中間取りまとめを目指すと言います。社会保障国民会議、初会合が行われましたが、内藤さん、これはどうご覧になりますか？」

内藤「うん、だからこれ、別にやんなくていいじゃないですか？（笑） いやだから、自民党の中でも高市さんの公約に不満を持っている人は大勢いるんでしょうが、でもとりあえず公約としては食料品の消費税率ゼロということを掲げて、「みらい」以外の政党は全部消費税率を下げるということを訴えて、それで「みらい」以外の人たちはとにかく下げるということで当選したわけでしょう」

寺島「そうです」

内藤「黙ってやればいいじゃん（笑）」

寺島「そうです、確かに。11党があって「チームみらい」以外はね」

内藤「それでしかも、自民は単独で300超える議席を得たわけだから高市さんの公約通り粛々とやればいいんでしょ。しかも、例えば、給付付き税額控除というのは別の次元の話ですから、一個ずつ、別にやればいいわけでしょ？（笑） だから、なんかこれ、あの、はっきり言ってなんでもそうですけれども、手柄っていうのは、手柄を立てたらその手柄、総取りでいいんですよ。要するに、呼ぶってことは責任も分散させるかもしれないけど、手柄も分散させるってことになるんだから」