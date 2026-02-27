◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル）

今年で節目の１００回目を迎えた中山記念の枠順が２月２７日、確定した。

２４年のオークス、秋華賞を制して、３戦ぶりにルメール騎手とコンビ復活となるチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、４枠６番に決定した。

２５年の毎日王冠など重賞４勝を挙げる実績馬で、前走のマイルＣＳ１２着から巻き返しを狙うレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、４枠５番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）セイウンハーデス 牡７ ５７ 幸 英明

（２）オニャンコポン セン７ ５７ 菅原 明良

（３）マジックサンズ 牡４ ５６ 横山 和生

（４）スパークリシャール セン５ ５７ 柴田 善臣

（５）レーベンスティール 牡６ ５８ 戸崎 圭太

（６）チェルヴィニア 牝５ ５５ クリストフ・ルメール

（７）マイネルモーント 牡６ ５７ 石川 裕紀人

（８）ショウナンマグマ セン７ ５７ 吉田 豊

（９）カラマティアノス 牡４ ５６ 津村 明秀

（１０）エコロヴァルツ 牡５ ５７ 横山 武史

（１１）サイルーン セン７ ５７ 佐々木 大輔

（１２）サンストックトン 牡７ ５７ 松岡 正海

（１３）ニシノエージェント 牡４ ５６ 三浦 皇成

（１４）シャンパンカラー 牡６ ５８ 岩田 康誠