【視力を守る】美容だけじゃない！ ビタミンＣが目の老化を遅らせる理由【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

目のためには「ビタミンＣ」が欠かせない

「ビタミンＣ」は健康や美容に欠かせないものですが、目をよくするためにも大切な栄養素です。その理由の１つは、ビタミンＣが持つ抗酸化力。私たちの目は常に外界から光の刺激を受けています。なかでも、紫外線やブルーライトといった強力な光は、目に有害な活性酸素を発生させてダメージを与えることに。その活性酸素を中和し、無害化してくれるのがビタミンＣなのです。実際、米国国立眼病研究所によると、「ビタミンＣなどの抗酸化ビタミンを多く含む食事をしている人は、加齢黄斑変性の発症リスクが低い傾向にある」との報告があります。

実は私たちの目の中にはビタミンＣがすでに存在しています。水晶体の中に非常に高濃度のビタミンＣが蓄えられており、光による酸化を防いでいるのです。ところがこのビタミンＣは加齢によって濃度が低下します。その結果、水晶体に”濁り”が生じ、悪くすると白内障に発展するのです。ですから、ビタミンＣをたくさんとることは目の老化予防にもなるというわけです。さらに水晶体の硬化も防ぐため、老眼の進行を遅らせる効果もあります。

ビタミンＣは体内で合成できないので、積極的に食事でとるようにしましょう。おすすめはパプリカやブロッコリー、キウイ、いちごなど。加熱すると変性しやすいビタミンなので、生食できるものは、そのまま食べると栄養素を最大限に摂取できます。

ビタミンＣはもともと水晶体を含む目の一部に豊富に存在し、紫外線などで発生する活性酸素の影響で目が酸化してしまうのを防いでくれます。ただ、加齢とともに体内から減っていくので食べ物で積極的に摂取することが大切です。

