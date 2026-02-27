やせるだけじゃない！高カカオチョコレートのスゴい健康効果とは？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

やせるだけじゃない！高カカオチョコレートのスゴい健康効果とは？

口の中の菌が全身に悪影響を及ぼす

歯周病は脂肪肝や糖尿病など、あらゆる病気を引き起こす可能性がありますが、歯周病のような口の中のトラブルにも高カカオチョコレートは効果を発揮します。カカオにはカカオポリフェノールをはじめとする数種類のポリフェノールが含まれており、強力な抗酸化作用があります。抗酸化作用とは、体を酸化させる活性酸素を抑制する働きのこと。例えばラットを使った実験では、カカオポリフェノールの抗酸化作用で活性酸素による歯茎の酸化や炎症が抑えられ、歯周病の改善が報告されています。

この抗酸化作用は、糖尿病や高血圧、動脈硬化などの生活習慣病の改善や、認知症のもととなる「脳の酸化」の防止にも効果的。高カカオチョコレートを食べるだけで、様々な病気の予防・改善が期待できるのです。

また、チョコレートに含まれるカカオプロテインは便秘にも効きます。カカオプロテインはたんぱく質の一種で、小腸で吸収されずに大腸まで届くため、便のかさを増やして便通をよくします。

さらに、チョコレートを食べることで、脳内の神経伝達物質である「セロトニン」の分泌が促されることもわかっています。セロトニンは心を落ち着かせる作用のある、通称「幸せホルモン」。不足するとイライラしたり集中力が低下したりします。そんなときに高カカオチョコレートを少量食べると、気分転換にもなっておすすめです。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅