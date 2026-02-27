フィギュアスケート中井亜美選手が4年後の目標を語りました。

ショートプログラムでは初出場とは感じさせない圧巻の演技でトリプルアクセルなど大技も着氷させ1位についた中井選手。その時の気持ちを「1位だ、うれしいっていうのは60％くらい。40％くらいはどうしようっておもいました」とこの後に控えるフリースケーティングで最終滑走となるプレッシャーも感じていたと言います。

「ショートはすごくいい出来で自分自身満足している。その流れでいくと欲が出てしまって金メダルだけをみてしまうので、1からフリーを頑張るだけとおもってました」と話しました。

ショートとフリーの間で母親から「大舞台にここまでこれたんだから最後まで楽しむだけだよ」と言われたといいます。その言葉の通り楽しみ銅メダルを獲得した中井選手。

それを踏まえて、4年後のフランスアルプスオリンピックへ向け目標に「もっともっと楽しむ！！」と掲げました。「緊張とかプレッシャー増えてくると思いますが、その中でいかに自分自身が楽しめるのか4年後に向けて楽しみですし、オリンピックという舞台を大切にしていきたい」と笑顔を見せます。

「今と同じように笑顔も見て欲しいですし、もっと難しい技にも挑戦していくのでその緊張感も楽しんでいただければいいな」と話しました。

(2月26日放送 日本テレビ『ZIP!』を再構成)