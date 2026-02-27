毎週大きな話題を呼んでいるＴＢＳ系金曜ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」（後１０・００）。２７日に放送される第７話では、物語が大きく動く衝撃の展開が待ち受ける。

中村倫也演じる吾妻潤のプロデュースの下、さまざまな困難を乗り越え成長を続けるボーイズグループ「ＮＡＺＥ」。第７話では、ライバルグループ「ＴＯＲＩＮＮＥＲ」のプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）が突如、ＮＡＺＥの再編成に乗り出す。「７人は多すぎる」とメンバー２人のリストラを賭けた「セカンドオーディション」の開催を宣言。共に夢を目指してきたはずのメンバー間に亀裂が走り、グループは崩壊の危機に直面する。クライマックスに向け、物語は一気に加速していく。

こうした劇的な展開と並行して、このドラマが視聴者をひきつける最大の魅力が、劇中の物語と現実のアーティスト活動が交錯する面白さだ。劇中でもＮＡＺＥのメンバーたちが厳しいレッスンや試練を経て成長していく姿が描かれているが、その成長は現実世界でのパフォーマンスにも表れている。

２月に東京、大阪、福岡で開催されたお披露目ツアーでは、各地で観客を熱狂させた。ドラマの放送回を重ねるごとに表現力を増していくメンバーのパフォーマンスは、まさに物語と現実が地続きであることを証明した。視聴者はドラマを通してメンバーの葛藤や努力を知っているからこそ、リアルのステージで輝く姿に一層の感動を覚える。

そして、その連動企画は新たなステージへ向かう。３月１４日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される「第４２回マイナビ東京ガールズコレクション２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」への出演が発表された。

クライマックスに向かう物語が、現実のＴＧＣという大舞台とリンクすることはあるのか。その行方から、ますます目が離せない。