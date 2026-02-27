第10回『このミステリーがすごい！』大賞・隠し玉（※）作品の「珈琲店タレーランの事件簿」シリーズから、『珈琲店タレーランの事件簿9 ピーベリーは美しく輝く』（宝島社）が3月4日（水）に発売される。

【画像】人が死なない人気ミステリーの新作発売

『珈琲店タレーランの事件簿』は、京都の喫茶店を舞台に日常の謎を解く、累計265万部突破の人気ミステリーシリーズ。著者の岡崎琢磨は、2012年に当シリーズでデビュー。人の死なないライトなミステリーであることや珈琲のうんちくが描かれることで人気のシリーズとなった。

著者の岡崎は発売に際して「デビューより大切に書き継いできた『珈琲店タレーランの事件簿』シリーズ、おかげさまで15年目にして９巻を上梓できる運びとなりました。今でも多くの方に「待ってた」と言っていただけて、本当に感謝してもしきれません。常に挑戦を続けてきた本シリーズですが、今回も新たな一面を示すとともに、作家としてのライフワークとなったことを象徴する一作になったと感じています。皆様に楽しんでいただけることを願っております。」とコメントした。

ファンだった大女優の死に、憂い顔を見せる珈琲店《タレーラン》のオーナー・藻川又次（もかわ・またじ）から、バリスタ兼店長である姪孫・切間美星（きりま・みほし）と結婚する気があるなら二人に店を譲る、と持ちかけられたアオヤマ。一人悩む中、直近三ヶ月ほどで、レビューサイトに店の悪評が三件も書き込まれているのに気づく。いったい誰が、何の目的で？美星とアオヤマはレビューに書かれた日のことを回想しはじめる……。

（※）“隠し玉”とは、受賞には及ばなかったものの、最終選考作品の中からベストセラーになる可能性を秘めた作品を発掘し、編集部のアドバイスのもと改稿して刊行している作品。

■プロフィール岡崎琢磨（おかざき・たくま）1986年、福岡県太宰府市生まれ。京都大学法学部卒業。東京都在住。第10回『このミステリーがすごい！』大賞・隠し玉として、『珈琲店タレーランの事件簿 また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を』（宝島社文庫）で2012年デビュー。同書は、第1回京都本大賞に選ばれた。スリーピースバンド「譫言（うわごと）」のメンバーとしても活動中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）