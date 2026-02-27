２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円８９銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル安・円高で推移している。



２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円１３銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米経済指標で労働市場の底堅さが示されたことなどから一時１５６円４３銭まで上伸したものの、米長期金利の低下が重荷となる形で軟化した。



日米金利差の縮小が意識されるなか、この日の東京市場はドル売り・円買いが優勢となっている。また、日経平均株価の下落で低リスク通貨とされる円が選好されやすいこともあり、午前９時４０分ごろには１５５円６０銭台まで下押す場面があった。なお、総務省が朝方発表した２月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比で１．８％の上昇となり、伸び率が１６カ月ぶりに２％を下回った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７９６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円８９銭前後と同５０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS