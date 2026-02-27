フジＨＤは続伸、優待内容にＦＯＤ３カ月無料視聴など追加

フジ・メディア・ホールディングス<4676.T>は続伸。２６日取引終了後、株主優待制度の拡充を発表した。３月末を基準日とする「１００株以上（継続保有期間の条件なし）」の優待区分の内容について、従来の株主優待冊子、特製ＱＵＯカード（１０００円分）に加え、新たに動画配信サービス「ＦＯＤ」３カ月無料視聴、フジテレビ番組観覧（抽選）を盛り込む。これが好感されているようだ。



なお、３月末を基準日とする「５００株以上（継続保有期間３年以上）」「１０００株以上（継続保有期間５年以上）」の優待区分の内容に変更はない。また、９月末を基準日とする優待内容（一律１００株以上でオリジナル手帳を贈呈）についても同じく変更はない。



このほか、自社株消却をあわせて発表した。３月１２日付で６５０７万１５００株（発行済み株式総数の２７．７９％）を消却する。



出所：MINKABU PRESS