『JJ』（光文社）創刊50周年を記念して、「ANNA SUI（アナ スイ）」とのコラボが実現した「JJ 50×ANNA SUI POP-UP STORE」のコラボアイテムがアナ スイ ジャパン公式ウェブストアとHIAN STOREで発売されている。

「JJ 50×ANNA SUI POP-UP STORE」は2026年2月18日（水）～2月23日（月）までの期間でSHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!にて開催された。『JJ』創刊50周年を記念して、JJコラボ限定ANNA SUI復刻デザインアイテムを販売。ブラックをベースにした薔薇の模様がアナ スイらしい、クラシックなのに新鮮なキービジュアルを使った11アイテムには、それぞれ「JJ 50」のロゴがさりげなくあしらわれている。引き続き、JJ×ANNA SUIのコラボアイテムがアナ スイ ジャパン公式ウェブストアとHIAN STOREで発売中だ。

■販売商品一覧JJ 50 ×ANNA SUI スカーフ \6,600（税込）JJ 50 ×ANNA SUI 折り畳み傘 \14,300（税込）JJ 50 ×ANNA SUI ステッカーセット \1,500（税込）JJ 50 ×ANNA SUI タンブラー \9,350（税込）JJ 50 ×ANNA SUI アクリルキーホルダー \2,200（税込）JJ 50 ×ANNA SUI タオルハンカチ \1,500（税込）JJ 50 ×ANNA SUI ポーチ \4,400（税込）【近日、再販売予定】JJ 50 ×ANNA SUI エコバッグ \6,050（税込）JJ 50 ×ANNA SUI スマホストラップA（Black） \6,600（税込）【近日、再販売予定】JJ 50 ×ANNA SUI トートバッグ \17,600（税込）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）