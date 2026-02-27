日本戦は大丈夫か…バスケ韓国代表、初陣黒星の新監督に早くも不満爆発「非常に失望」「長所が消えた」

いくら代表チームを任された時間が短かったとしても、これは違うのではないか。男子バスケ日本代表が中国に逆転で敗れた同日、韓国も新監督体制で黒星を喫した。

ニコライ・マズルス監督が率いる男子バスケ韓国代表は2月26日、台湾・新北市で行われたFIBAバスケットボールワールドカップ・アジア地区予選ウィンドウ2で台湾に65-77で敗れた。2勝1敗となった韓国は沖縄に移動し、3月1日に日本と対戦する。

台湾戦の敗北を受け、韓国メディア『OSEN』は「“ユ・ギサンがベンチ＋負担が増したイ・ヒョンジュンは退場”マズルス監督の選手起用、総体的難局」との見出しで厳しく指摘している。

この日は男子バスケ韓国代表初の外国人監督であるマズルス監督のデビュー戦として大きな関心を集めたが、結果として非常に失望した。マズルス監督が試合中に見せた選手起用と瞬発力は、果たして韓国バスケをきちんとチェックしたのかと思うほど理解力が落ちていた。

ニコライ・マズルス監督（写真提供＝OSEN）

韓国は長崎ヴェルカで活躍するイ・ヒョンジュンのほか、イ・ジョンヒョン、シン・スンミン、イ・スンヒョン、カン・ジフンが先発で出場した。台湾選手の身長が高いため、フィジカルと守備に重きを置いたラインナップだった。だが、あまりにも相手を意識しすぎたためか、自分たちの長所が消えてしまった。

シン・スンミンとカン・ジフンは代表初先発だった。硬くなったのか、本来の実力が出なかった。守備でシン・スンミンのサイズとエネルギーを期待したのだろうが、攻撃力の減少は目に見えて明らかだった。

マズルス監督は前半を通して、チーム内最高のシューターであるユ・ギサンをベンチに置いた。ユ・ギサンは第2クォーター終了1分前に初めて投入された。

シューターのユ・ギサンがいなくなったことで、イ・ヒョンジュンに守備がさらに集中した。集中マークを受けたイ・ヒョンジュンはタフショットを多く強いられ、シュート時に台湾の選手が意図的に腹部を打つ場面もあった。エースの負担を軽減できなかったのは監督のミスだ。

勝負どころは第3クォーター序盤だった。韓国が連続してミスを犯し、点差が20点まで広がった。マズルス監督は流れを相手に渡った第3クォーター後半になって、ユ・ギサンを初めて投入した。以降はユ・ギサンが3点シュートを決め始めたが、あまりにも遅かった。ユ・ギサンは14分25秒の出場で13得点を挙げた。

ビッグマン陣の運用も惜しまれる。台湾の帰化選手ブランドン・ギルベックを新人カン・ジフン1人で守る場面が多かった。イ・ヒョンジュンのヘルプディフェンスが来たが、結果的にイ・ヒョンジュンに守備の負担を与え、ファウルアウトを招いた。

イ・ヒョンジュン（写真提供＝OSEN）

1人でだめなら、イ・ドゥウォンやキム・ボベと交代させながらでも対応すべきだった。代表デビュー戦のカン・ジフンは21分26秒出場した。初出場の選手に過度に大きな重責を任せた。イ・ドゥウォンは8分34秒出場し、キム・ボベは欠場した。ギルベックは18得点、15リバウンドで韓国のゴール下を蹂躙した。

第2クォーターでイ・ジョンヒョンとヤン・ジュンソクを同時に起用した采配も、意図を理解するのが難しい。2人のボールハンドラーが同時に出場し、イ・ジョンヒョンはボールを触れず得点力も急落した。むしろヤン・ジュンソクとユ・ギサンのバックコートコンビを同時に起用したほうがはるかに良かっただろう。

第3クォーターでムン・ユヒョンとエディ・ダニエルをゲームチェンジャーとして投入し、序盤は効果を見た。しかしムン・ユヒョンは代表で解決役としてプレーするには経験が浅い。ムン・ユヒョンはフィールドゴール2／7と不振だった。ムン・ユヒョンの失敗したシュートが台湾の速攻につながり、点差が一気に広がった。

試合後、イ・ヒョンジュンは「我々がシュートを決めきれなかった。序盤から先発5人がクイックショットを多く打ち、チームバスケットができなかったのが敗因だ。自分がもっと落ち着いてチームとしてプレーすべきだった。自分のせいで負けた試合だ」と自責した。

しかしより大きな問題は、マズルス監督がゲームプランを誤り、プランBへの対応もあまりに遅かった点だ。インゲームでこのように監督の瞬発力が落ちれば、流れの非常に速いバスケットボールで勝つことはできない。

マズルス監督は「我々が序盤からあまりに多くのクイックショットを打ち、守備で取り返しがつかなかった。再整備しなければならない」とし、3月1日の韓日戦での挽回を誓っていた。

（記事提供＝OSEN）