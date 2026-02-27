三代目 J SOUL BROTHERS、前進し続けるアンセムソング「Through The RAIN」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三代目 J SOUL BROTHERSが、ミニアルバム『ONE』（3月18日リリース）よりリード曲「Through The RAIN」を2月27日に配信リリース、さらにMVが公開された。

■《傘ならいらねえ》というフレーズで、守りに入らず雨ごと受け止めて前へ出る覚悟を表現

「Through The RAIN」は、前進し続けるアンセムソング。迷い・痛み・不安を“雨”になぞらえながら、約束の場所へ辿り着くまで自分のすべてを捧げて進むという決意を描いている。ZOT on the WAVEとHomunculu$がビートを担当。リリックはEIGOが手掛けた。

《傘ならいらねえ》というフレーズは、守りに入らず雨ごと受け止めて前へ出る覚悟の象徴。仲間と積み重ねた道のりを背に、過去ではなく“今”を信じて光へ向かう楽曲だ。

MVは「雨」「湿気」「水」をキーワードに構築され、ミニマルでシックな空間の中に漂う“湿度”を通して、大人の色気を可視化。時間の表現にも特徴を持たせ、空中で静止する雨粒やクローンエフェクトによって、“時間が止まった世界”を視覚化している。物理的な現象と感覚的な揺らぎを重ねることで、現実と非現実の狭間のような世界観が体験できる仕上がりとなっている。

歌詞のなかで大きな存在となる傘は「終わり」と「始まり」を象徴する存在として登場。ひとつの章が閉じ、次のステージへ切り替わる感覚が宿る。

ミニアルバム『ONE』には、2025年のツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 “KINGDOM”』でも好評を博した「ICE BREAKER」、2025年4月に放送15周年を迎えた日曜夜のフジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』のエンディングテーマソング「New Page」、パフォーマー・岩田剛典主演ドラマ『フォレスト』の主題歌「What Is Your Secret?」に加え、さらなる新曲「CINEMA」を収録。

また、三代目 J SOUL BROTHERSは、2026年 LDH PERFECT YEARとしてグループの年間スケジュールを公開。2025年に15周年ライブとしてヤンマースタジアム長居にて開催された『JSB FOREVER ～ONE～』の東京公演を、味の素スタジオで4月11日、4月12日に開催、夏にはライブ『JSB LAND ～FOREVER～』、秋にはアルバムのリリースなどを予定している。

■リリース情報

2026.02.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Through The RAIN」

2026.03.18 ON SALE

MINI ALBUM『ONE』

■関連リンク

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://jsoulb.jp