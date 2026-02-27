純烈・後上翔太×元AKB48横山由依夫妻『新婚さんいらっしゃい！』に登場！メンバー驚愕の極秘愛を明かす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

純烈の後上翔太と元AKB48の横山由依夫妻が、3月1日放送の『新婚さんいらっしゃい！』に登場する。

2024年12月に結婚を発表し世間を驚かせた、誰もが知るビッグカップルの後上と横山。出会いから結婚に至るまでの知られざる舞台裏が赤裸々に語られる。

■横山由依夫は純烈を“おじさんグループ”と思っていた!?

ふたりの運命の出会いは2023年の明治座公演だった。当初は「素敵なおじさんグループ」という印象を抱いていた横山だが、私服姿の後上の若々しさに驚いたことが最初のインパクトだったという。

急接近のきっかけは、共演者の小川菜摘を交えた食事会とその後の二次会だった。カラオケではみんなでワイワイお酒を楽しむなか、横山はたびたび席を立ち、帰ってくる度に両手に水を持ってくるものの、一切手をつけない。本人いわく、「お酒と同量の水を飲むと酔わない」という考えがあったそうだが、運んだことも覚えておらず、気がつけばテーブルには大量のグラスが…。それを飲んで片付けていたのが後上だと後になって知り、「めちゃくちゃ好印象」を抱いたという横山。

一方の後上も、真面目そうに見えて楽しく酔っていたそのギャップに、「かわいいな」と感じていたそう。さらに、深夜から早朝4時まで及んだ初めての電話の直後、仕事先の後上から届いた一通の「虹の写真」付きLINEが、ふたりの距離を決定づけることとなった。

■メンバーからの容赦ないタレコミにタジタジ…

一方、VTR出演した純烈メンバーからは容赦ないタレコミが続出する。リーダーの酒井一圭は、独身時代の後上を「人を愛せないタイプだと思っていた」と暴露し、結婚式当日に後上の母親と交わしたという爆笑の裏話を披露。

また、白川裕二郎は後上のすさまじい「寝相の悪さ」を心配するが、現在の新婚生活では驚きの変化が起きていることが判明する。

■感動のクライマックス！夫から妻へ、初めての手紙

番組では、後上自らがカメラを回した貴重な「自宅での料理風景」も公開。土鍋ごはんとハンバーグが並ぶ幸せな食卓の裏で、横山の意外すぎる大雑把な一面も露わに。

そしてクライマックスには、これまで「ちゃんとしたプロポーズをしていなかった」という後上から、横山へ人生初のサプライズレターが贈られる。純烈メンバーならではの視点で綴られた、愛とユーモアに溢れる手紙の内容は必見だ。

