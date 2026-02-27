Snow Manの阿部亮平が雪景色をバックに、もふもふの帽子を被った姿でニッコリ笑う写真が、朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）のSNSで公開された。

【写真】完璧な防寒コーデであたたかな笑顔を見せる阿部亮平／スノーウェア姿の阿部亮平＆向井康二の自撮り2ショット【動画】ゲレンデで踊る阿部＆向井

■防寒対策バッチリな阿部亮平

本日放送された『ZIP!』の「クイズ！一問だけ！」で訪れたのは、山形県尾花沢市にある銀山温泉。山形県の伝統芸能・花笠踊りに挑戦したり、お豆腐を堪能し、阿部が念願だったという銀山温泉の魅力に迫った。

公開されたのは、阿部と北脇太基アナウンサーが雪が積もった温泉街に佇み『ZIP!』ポーズをとった2ショット。阿部は白のハイネックに緑のニットをレイヤード、ベージュのコートを羽織り、頭にはもふもふとした帽子、そして手袋をはめた装い。「クイズ！一問だけ！」ポーズをキメたふたりの全身ショットが収められた2枚目では、スノーブーツを履いた足元が確認でき、防寒対策もバッチリでロケに臨んだようだ。

SNSには、「雪と防寒対策バッチリなあべちゃんの相性は最高」「雪国の王子様みたい」「モコモコ帽子似合ってる」「全身モコモコでかわいい」「被り物、やっぱり似合う」「雪と阿部は最強」「雪の妖精」など、大きな反響が寄せられている。

なお、阿部は自身のInstagramのストーリーズを更新。ブラウンのチェック柄のセットアップスーツで『ZIP!』ポーズをした1ショットに「ぽつん。」と書いて投稿。「花粉に注意です（警告マークの絵文字）」「いってらっしゃ～い（手を振る絵文字）」と綴り、ファンを送り出した。

