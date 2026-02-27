この記事をまとめると ■自動車メーカーの共同開発の意義と事例を解説 ■開発リソース共有とコスト分散を実現しメガサプライヤーも重要な存在に ■SDV・自動運転時代にスケールメリットを生むため業界の標準となるだろう

激動の自動車業界を生き抜くための一手

「これからは自動車メーカーが単独で生き残るのは難しい」と指摘されるようになって久しい。欧米の複数ブランドがひとつにまとまったステランティスは、そうした規模を求めるメーカーの動きを示す象徴であろうし、日本でもホンダと日産が合流を模索したことも記憶に新しい。合併や資本提携については、常にどこかでうごめいているというのが、現在の自動車業界といえる。

「共同開発」といったカタチでつながる企業も多い。

馴染みあるところでは、トヨタGR86とスバルBRZが共同開発の典型例といえる。スバルのコアテクノロジーである水平対向エンジンを使うことで、現在の安全基準を満たしながら、ボンネットの低いFRスポーツクーペを実現した。

また、トヨタはBMWと共同開発で2座スポーツカーのGRスープラを生み出している。同プロジェクトによって生まれたBMWのモデルはオープン2シーターのZ4。クルマとしてのキャラクターや立ち位置は異なるが、基本アーキテクチャーは共通だ。

このように、共同開発を進めることのメリットは大きくわけてふたつある。

ひとつは開発リソースの確保だ。開発力の源泉となるのはエンジニアリング力といえるが、一人ひとりのエンジニアの能力だけでなく、各社には独自の知見が積み重なっているものだ。そうした開発リソースをもち合い、補完しあうことで、1社では不可能な“いいもの”を作ることができる。

たとえば、86／BRZではスバルの水平対向エンジンにトヨタの燃料噴射技術「D-4S」を合わせることで、自然吸気エンジンの性能を高めたことはよく知られている。

これはエピソードのひとつだが、共同開発によって複数社の知見が合わさることで、これまでにない“いいもの”を生み出せるのは共同開発におけるメリットであり、その成果はユーザーが享受できる満足感につながっている。

膨大なコストがかかるSDV分野の効率的開発には必須

企業論理でいうと、共同開発にはコストメリットがある。

SDV（ソフトウェア・ディファインド・ビークル＝ソフトウェア定義車両）といった言葉を目にすることも多いが、SDVのベースとなるシステム開発には多大なコストがかかる。注目度の高い自動運転テクノロジーについても開発コストの負担が大きい。

SDVや自動運転といったテクノロジーを共用できる領域について、複数の自動車メーカーが協力することは、開発コストを分散することにつながる。開発リソースの話でいえば、1社が1000億で開発をするよりも、5社で5000億かけたほうがいいものができるという見方もできる。また、複数社が協力することで全体としての開発費を4000億に下げることができれば、1社あたりのもち出しは800億で済むので、コスト分散によるリスク低減にもつながる。

そのほか、複数社が共同開発することでデファクトスタンダード（実質的な業界標準）を取ることができれば、インフラやサービスの“事実上の規格”として市場の主導権を握ることができる。つまり、ユーザーが選ばざるを得ない状況となり、商品力がアップする。

こうした開発リソースの分散やデファクトスタンダードの獲得は、共同開発によるスケールメリットともいい換えられる。

まとめると、共同開発は“いいもの”を作ることができ、各社のリスクを下げることが期待できる。だからこそ、さまざまな領域において共同開発プロジェクトは進められているのだ。

そして、共同開発が広がる自動車業界において注目すべき存在がメガサプライヤーと呼ばれる大手部品メーカーである。メガサプライヤーの代表的な企業はボッシュ（ドイツ）、デンソー（日本）、ヴァレオ（フランス）などだろうか。

こうしたメガサプライヤーが、実質的に自動車メーカーをつなぐことで開発力を強め、リスクを分散させているケースも増えている印象だ。表向きには見えなくとも、結果的に共同開発のようになっていることもある。

前述したSDV領域においては、各種センサーと車両制御、インフォテイメントシステムの統合も求められる。そうして複雑に絡み合うほど、メガサプライヤーが扇の要のようになって、基本エコシステムを各自動車メーカーに供給することが必要となる。一般ユーザーには見えづらい部分でメガサプライヤーの影響力が大きくなっていきそうだ。

いずれにしても、自動車メーカーが個社で生き残りを図ることは難しい時代であることは間違いない。陰に日向に、共同開発プロジェクトが進んでいくことが予想されるのが2020年代の自動車業界である。そうした動きがユーザーにとって満足度の高いクルマを生み出すことを大いに期待したい。