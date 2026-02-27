木村拓哉、『教場』でのアドリブ明かす「あれ？っていうくらいそろっていなかった」
俳優の木村拓哉が、26日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。主演する映画「教場Reunion」（ネットフリックスで配信中）、「教場Requiem」（公開中）でのアドリブ演技を明かした。
【集合ショット】わきあいあい！舞台上でも笑顔あふれる木村拓哉＆綱啓永ら
『教場』での印象に残っているシーンを聞かれた木村。生徒の号令で敬礼や起立、着席する場面を挙げた。
本番の際に「あれ？っていうくらいそろっていなかったので。そろってねえな、今の、って思って」と振り返った。そのまま「やり直せ」とアドリブで指示を出し、生徒役の俳優たちはやり直したという。
木村は「みなさんオーディションに合格した出演者なのに、約1ヶ月半、このご時世なのに人に怒鳴られ続け、『気をつけ』『休め』『楽に休め』っていう3挙動だけで、ビッショビショになっていました」と、生徒役の懸命な姿を伝えていた。
