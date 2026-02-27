令和になって“見つかった”名建築「大丸ヴィラ」知られざる物語に内田有紀、思わず涙！｜「新美の巨人たち」あす２/28（土）夜10時

テレ東にて毎週土曜夜10時放送中の「新美の巨人たち」。2月28日（土）の放送では、2025 年、国の重要文化財に指定された英国式洋館「大丸ヴィラ」にスポットをあて、ベールに包まれた名建築の歴史や、その背後に潜む物語に迫ります。

京都御所のすぐ近くに建つ、日本屈指のチューダー様式邸宅「大丸ヴィラ」は、設計を担ったヴォーリズ建築事務所の作品の中でも特に優れた意匠を誇る住宅で、装飾が高く評価されています。ところが、多くの建築好きの中でその存在は知られていたものの、中に入った者がほとんどおらず、長く謎のベールに包まれていました。番組でお馴染みの建築史家・倉方俊輔氏も、この建物の存在は30 年以上前から知りつつ、初めて入ったのは2020 年だったと言います。そんな“知られざる名建築”は一体どんな建物なのか？ひも解いていくと、意外な物語が隠されていました。

「大丸ヴィラ」の設計に深く関わっていたのは、ヴォーリズ建築事務所の所員として活躍したものの、夭折した天才建築家・佐藤久勝。図面には、緻密に描き込んだフリーハンドの線が残されており、建築素材にも異様なまでのこだわりを持ったことが分かります。その飽くなき探究の果てに実現する建築は、重厚でありながらどこか愛らしい。この唯一無二の建築誕生の舞台裏に隠された、人間ドラマと創作の源泉を解き明かします。

アートトラベラーは、 “無類の建築好き”内田有紀。実は内田は、令和になって“見つかった”「大丸ヴィラ」が重要文化財に指定されるはるか前に、この建物を“発見”していました。今回の取材では、この名建築を世に送り出した建築家の、数奇な人生を偲ばせる建物の意匠に、思わず言葉を失う瞬間が。秘められた物語をドラマチックにひも解く、「新美の巨人たち」ならではの演出にもご注目ください。

京都には素敵な洋館がたくさんあるので、仕事で関西に訪れた時にはよく見て回っていました。

10年ほど前、京都御所の周辺を散策していた時に見つけた洋館が「大丸ヴィラ」でした。

その時は建物の名前も分からず、塀越しに「素敵だなぁ」と眺めていたんです。

昼に見て、夜にもまた見に来て。この屋敷にはどんな人が住んでいたんだろうと、ずっと想像を膨らませてました。何年も前から「新美の巨人たち」のスタッフの皆さんへ「いつか間近で見てみたい」という話をしていたので、今回はその念願が叶って本当に嬉しかったです。塀の外から見ていると重厚な印象だったのですが、中に入るととても可愛らしくて大変驚きました。「大丸ヴィラ」を見学できるだけでも感激だったのですが、実は今回、思いがけない展開が待っていまして……これはもう、演出の瀬川泰和さんに完全にしてやられました。何があったのかはぜひ番組（最後の方）をご覧ください！

今回取材した「大丸ヴィラ」は、外装・内装の持つ情報密度が異様に高い建築です。壁・柱・天井のいたるところに創意工夫が重ねられ、この建物に居合わせた人の目を喜ばせる愉楽の趣向が尽くされています。建物自体が見る人に問いを投げかけ、たのしみ方の答え合わせを求めてくるようです。番組を見て、ぜひ建物の問いかけに耳を傾け、目を凝らしてみてください。



■京都に佇む重要文化財「大丸ヴィラ」。多様な装飾が織りなす日本屈指の英国式洋館。設計に深く関わった夭折の天才。重厚感と愛らしさが共存する名建築の秘密とは？

重要文化財に指定されたばかりの名建築「大丸ヴィラ」を地上波テレビ初放送！建物の完成は1932年。施主は百貨店である大丸の初代社長（下村家11代）下村正太郎。英国チューダー様式を基調に、遊び心あふれる意匠が随所に散りばめられています。今回、建築好き俳優・内田有紀が念願の初訪問を果たし、その内部と設計の秘密に迫ります。建物誕生の裏には、知られざる天才建築家の存在が。番組後半で待ち受ける内田も思わず涙した驚きの展開にも注目です。

（大丸ヴィラ 正面） ©テレビ東京

（大丸ヴィラ 居宅の主・下村正太郎のイニシャルS・Sをあしらったステンドグラス）

重要文化財「大丸ヴィラ」×内田有紀

2026年2月28日（土）夜10時～10時30分

（ＢＳテレ東は3月7日（土）夜11時30分～深夜0時）

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

アートを訪ねる旅人＝アートトラベラーが作品と出合う美術旅へ！旅人が作品と対峙した時、何を感じ何を語るのか…？モノの見方が変わる！かもしれない美術番組です。

アートトラベラー：内田有紀

ナレーション：上野樹里

作曲･編曲 亀田誠治

オープニング曲 「カミーユ」

エンディング曲 「雨のカフェテラス」

