辻希美「髪の毛ボサボサで失礼」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの外出ショット公開「オフ感すごい」「お散歩スタイルもお洒落」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの辻希美が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの外出ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「髪の毛ボサボサ」スウェット姿で第5子と外出する様子
辻は、自身のヘアスタイルについて「髪の毛ボサボサで失礼」と添えつつ、公園のような場所に夢空ちゃんを連れて過ごす様子を投稿。辻が夢空ちゃんを正面から高く抱き上げ、見つめ合う親子ショットや、夢空ちゃんが辻の肩越しにカメラをじっと見つめる愛らしい表情が収められた写真を公開している。
この投稿に「カメラ目線の夢空ちゃんにハートを撃ち抜かれた」「ハート模様のベビー服可愛すぎる」「ピンクのスウェットお似合いです」「オフ感すごい」「幸せな光景」「表情がたまらなく愛くるしい」「お散歩スタイルもお洒落で憧れる」といった反響が寄せられている。
辻は、夫でタレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
