【チューリップ賞】武豊騎手と新コンビの良血アランカールは７枠１２番 実績上位のタイセイボーグは７枠１３番 枠順確定
◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着までに桜花賞の優先出走権）＝枠順確定
出走馬１５頭の枠順が２月２７日、確定した。武豊騎手と新コンビを組む、母にオークス馬を持つ良血アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は７枠１２番から桜花賞切符取りに挑む。新潟２歳Ｓ２着、アルテミスＳ３着、阪神ＪＦ３着と実績最上位のタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は７枠１３番に決まった。
２３年の３冠牝馬リバティアイランドの半妹コニーアイランド（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）は６枠１０番。佐賀競馬から参戦のサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は４枠７番からスタートを切る。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。３歳牝馬限定で斤量は全頭５５キロ）。
（１）エレガンスアスク 坂井 瑠星
（２）グレースジェンヌ 岩田 望来
（３）アンディムジーク 団野 大成
（４）スマートプリエール 吉村 誠之助
（５）ソルパッサーレ 浜中 俊
（６）グランドオーパス 高杉 吏麒
（７）サキドリトッケン 飛田 愛斗
（８）エイズルブルーム 池添 謙一
（９）ホワイトオーキッド 松山 弘平
（１０）コニーアイランド 川田 将雅
（１１）ダンデノン 北村 友一
（１２）アランカール 武 豊
（１３）タイセイボーグ 西村 淳也
（１４）ナムラコスモス 田口 貫太
（１５）ダンシングドール 森田 誠也