◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着までに桜花賞の優先出走権）＝枠順確定

出走馬１５頭の枠順が２月２７日、確定した。武豊騎手と新コンビを組む、母にオークス馬を持つ良血アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は７枠１２番から桜花賞切符取りに挑む。新潟２歳Ｓ２着、アルテミスＳ３着、阪神ＪＦ３着と実績最上位のタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は７枠１３番に決まった。

２３年の３冠牝馬リバティアイランドの半妹コニーアイランド（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）は６枠１０番。佐賀競馬から参戦のサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は４枠７番からスタートを切る。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。３歳牝馬限定で斤量は全頭５５キロ）。

（１）エレガンスアスク 坂井 瑠星

（２）グレースジェンヌ 岩田 望来

（３）アンディムジーク 団野 大成

（４）スマートプリエール 吉村 誠之助

（５）ソルパッサーレ 浜中 俊

（６）グランドオーパス 高杉 吏麒

（７）サキドリトッケン 飛田 愛斗

（８）エイズルブルーム 池添 謙一

（９）ホワイトオーキッド 松山 弘平

（１０）コニーアイランド 川田 将雅

（１１）ダンデノン 北村 友一

（１２）アランカール 武 豊

（１３）タイセイボーグ 西村 淳也

（１４）ナムラコスモス 田口 貫太

（１５）ダンシングドール 森田 誠也