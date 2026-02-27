アランカール

◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着までに桜花賞の優先出走権）＝枠順確定

　出走馬１５頭の枠順が２月２７日、確定した。武豊騎手と新コンビを組む、母にオークス馬を持つ良血アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は７枠１２番から桜花賞切符取りに挑む。新潟２歳Ｓ２着、アルテミスＳ３着、阪神ＪＦ３着と実績最上位のタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は７枠１３番に決まった。

　２３年の３冠牝馬リバティアイランドの半妹コニーアイランド（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）は６枠１０番。佐賀競馬から参戦のサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は４枠７番からスタートを切る。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。３歳牝馬限定で斤量は全頭５５キロ）。

（１）エレガンスアスク　坂井　瑠星

（２）グレースジェンヌ　岩田　望来

（３）アンディムジーク　団野　大成

（４）スマートプリエール　吉村　誠之助

（５）ソルパッサーレ　浜中　俊

（６）グランドオーパス　高杉　吏麒

（７）サキドリトッケン　飛田　愛斗

（８）エイズルブルーム　池添　謙一

（９）ホワイトオーキッド　松山　弘平

（１０）コニーアイランド　川田　将雅

（１１）ダンデノン　北村　友一

（１２）アランカール　武　豊

（１３）タイセイボーグ　西村　淳也

（１４）ナムラコスモス　田口　貫太

（１５）ダンシングドール　森田　誠也