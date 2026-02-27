◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）

枠順が２月２７日、決定した。一昨年のスプリターズＳ覇者で近２走の重賞で（２）（１）着と復活を遂げたルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、３枠５番に決まった。２３年のスプリンターズＳを制し、昨年に続く連覇を狙うママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は７枠１４番に決定。目下３連勝でオープンまで駆け上がったフリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父サートゥルナーリア）は８枠１５番からの発走となった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ファンダム 牡４ クリストフ・ルメール ５７

（２）レイピア 牡４ 戸崎 圭太 ５７

（３）ペアポルックス 牡５ 岩田 康誠 ５７

（４）ウイングレイテスト 牡９ 松岡 正海 ５７

（５）ルガル 牡６ 鮫島 克駿 ５８

（６）カリボール 牡１０ 柴田 善臣 ５７

（７）フリームファクシ 牡６ 菅原 明良 ５７

（８）フィオライア 牝５ 太宰 啓介 ５５

（９）インビンシブルパパ 牡５ 佐々木 大輔 ５７

（１０）ピューロマジック 牝５ 横山 和生 ５５

（１１）ルージュラナキラ 牝４ 横山 武史 ５５

（１２）オタルエバー 牡７ 大野 拓弥 ５７

（１３）ビッグシーザー 牡６ 北村 友一 ５７

（１４）ママコチャ 牝７ 川田 将雅 ５６

（１５）フリッカージャブ 牡４ 松山 弘平 ５７

（１６）ヨシノイースター 牡８ 田辺 裕信 ５７