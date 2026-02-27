インスタグラムで手洗いの様子を公開

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート中継の解説で、高木菜那さんが話題となった。高木さんとマネジャーは26日、共同でインスタグラムを更新。「遠征あるある」とし、現地ホテルでの日常を公開した。

「遠征中欠かさず続けた事。それ手洗い！！ 海外、特にヨーロッパは洗濯機がないホテルが多いです！ なので毎日手洗い洗濯をしていました」とつづって公開された動画。洗濯物を手洗いした後に絞り、バスタオルに畳んで足で踏みしめて「ふみふみ！」と脱水して笑みを浮かべる高木さんがいた。

短パン姿で洗濯した高木さんによると、スケーターはよく手洗いしているという。その上で「他のアスリートの人達も 手洗いはあるあるなのかな？」と疑問を投げかけた。

さらに「ちなみにこれは私流です！！ （足の裏は綺麗です。笑） 他にもっと素晴らしい手洗いの仕方を知ってる人は私に伝授してください！！！」とつづると、反響が広がった。

ファンからは「さすが世界を渡り歩いたアスリート、今後の旅行の参考になります」「引退したといえ、さすが世界のメダリスト 足の筋肉が凄い」「こんなお嫁さん欲しいです」「ひたすら手洗い洗濯されている菜那さん、最高に愛しいです」「顔は可愛いのに、ふくらはぎと太ももは相変わらず逞しいの素敵」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）