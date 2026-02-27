プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが２７日、「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）にスタジオ生出演した。

番組ではミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルにいた三浦璃来、木原龍一組がこの日同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演したことを伝えた。

午前７時０６分過ぎから同３２分過ぎまでスタジオ生出演した２人は、五輪の秘話などを明かした。

村上さんは、フジテレビ内で「りくりゅう」の楽屋を訪問したことを明かした。村上さんは「先ほど楽屋で『ヤッホー』ってしにいったんですけど、『ショートの後、どうだった？』っていったたら『ショートの後は終わったと思った』って木原選手は言ってましたね」と伝えた。

これを受けＭＣを務める俳優の谷原章介は、ＭＣで同局の佐々木恭子アナウンサーへ「恭子さん、メイク部屋で『お２人きているんで、静かにしてください』って言われたそうですね」と明かした。佐々木アナは「もちろんです…過密なスケジュールをこなしてらっしゃるので」と返すと、村上さんは「すごい元気にあいさつ行っちゃいました私」と笑顔でコメントしスタジオは和やかな笑いに包まれた。