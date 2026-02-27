ロシア当局は、メッセンジャーアプリ「テレグラム」へのアクセスを今年4月から遮断する方針だと報じられた。

ロシアRBC放送は26日（現地時間）、情報筋によるとロシア政府はテレグラムを通じて未成年者を違法行為に募集する事例などが確認されたとし、サービスの遮断を決定したと報じた。

テレグラムはロシアで利用者が多いメッセンジャーで、前線に投入された兵士たちも主要な通信手段として活用してきたという。しかし、ロシア当局はテレグラムがロシアの法律を遵守していないとし、規制強化を徐々に進めてきた。

ロシアは10日からテレグラムに対して速度低下措置を実施し、昨年8月には音声・映像通話機能を遮断した。段階的な制限措置が続いた結果、全面的な遮断に至る可能性が指摘されてきた。

マクスト・シャダエフ・ロシア通信・マスメディア担当相は、以前ロシア・ウクライナ戦争地域ではテレグラムの運営を制限しないと明言しつつも、「兵士たちには他のプラットフォームに移動してもらいたい」と述べていた。

最近、ロシア連邦保安局（FSB）もウクライナがテレグラムでロシア軍の情報を収集し、軍事目的で利用する可能性があると警告し、セキュリティへの懸念を示した。

ロシア政府の今回の決定が実際に施行される場合、国内外の情報流通や戦場の通信環境にかなりの影響を与えるものと予想される。