日本代表の“W杯基地”はナッシュビルに決定　最新鋭の設備…事前キャンプ地はメキシコ・モンテレイ

2026年W杯の事前キャンプ地とベースキャンプ地を発表

日本サッカー協会（JFA）は2月27日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表の事前キャンプ地およびチームベースキャンプトレーニングサイトが決定したと発表した。

事前キャンプ地として選ばれたのは、メキシコ・モンテレイに位置する「Tigres Training Center（ティグレストレーニングセンター）」だ。リーガMXのUANLティグレスが使用する施設で、天然芝ピッチ2面のほか、ジムやメディカルルームを完備している。

モンテレイはグループステージ第2戦のチュニジア戦の開催地。6月には最高気温は35度前後まで上昇。試合自体は午後10時からとなるため暑さは和らぐが、大会を通じて必要となる暑熱対策をすることができる。また開催地の環境や気候を事前に体感できることはプラスに働く。

大会期間中の拠点となるチームベースキャンプトレーニングサイトは、アメリカ・ナッシュビルの「Nashville SC Training Center（ナッシュビルSCトレーニングセンター）」に決定した。こちらはMLSのナッシュビルSCの練習施設で、2024年春に完成。3つのトレーニングフィールドや最新鋭のジム、選手ラウンジなど、抜群の練習環境が整う。

ナッシュビルはアメリカ南東部テネシー州の州都で、今回のW杯開催都市には含まれていない。音楽業界の中心地として知られ、「ミュージック・シティ」とも呼ばれる。6月の最高気温は30度前後まで上がるが、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイよりは過ごしやすい環境となる。

森保監督は2月2日に欧州視察から帰国した際に言及。「事前キャンプ地、ベースキャンプ地については、交渉はまとまっていると聞いています。最終的な契約には至っていない部分もあるので」と話していた。

北中米W杯は6月11日に開幕。日本はグループステージF組で、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）