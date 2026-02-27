中国北部・河北省のある観光地で、サルに黒い布を被せ、両腕を後ろに縛った状態で「射殺」する場面を演出した公演が公開されて批判が起きている。

26日、香港星島日報などによると、河北省石家荘市のある観光地で行われたサルの公演映像が最近、オンライン上で拡散した。

映像を見ると、黄色いベストを着たサルの頭に黒い布を被せ、両腕を後ろに縛って棒に固定した状態で膝をつかせている。周囲にいた多くの観光客はこれを見守っていた。

サルの口に金属製の口輪をはめ、首には長い縄を縛りつけた姿が収められた写真も公開された。一部の写真では、サルの皮膚が剥がれて血が流れる様子まで捉えられていて虐待も疑われている。

この観光地では、黒い布を被ったまま膝をついたサルが、おもちゃの銃で撃たれて倒れるいわゆる「射殺」パフォーマンスを披露していたことが伝えられた。

論争が拡散すると、観光地側は「公演業者とは協力関係にすぎなかった」とし、「すでに契約を解除し、公演を中断した」と釈明した。

中国の一部の観光地で動物を活用した刺激的な演出が俎上に載せられているが、動物保護に関する法的・制度的な装置は依然として不十分だという指摘が出ている。

これに先立ち、北西部・陝西省西安のある観光地は最近、本物の馬で動くメリーゴーランドを導入したが、動物虐待の論争が起きると運営を中断した。