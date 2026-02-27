防弾少年団（BTS）のJUNG KOOK（ジョングク）がメンバー全員でのカムバックを前に行った酔っ払いライブ配信が批判の的となった。喫煙の事実の告白や所属事務所に関する言及、不適切な表現の使用が続き、ファンの懸念とオンライン上の批判が同時に起こった。

JUNG KOOKは26日午前、ファン交流プラットフォーム「Weverse」で約1時間30分のライブ配信を行った。酔った状態で登場したJUNG KOOKは「自分も人間だから、ただ気楽にやりたかった」と率直な心境を語った。特に過去に喫煙していた事実に自ら言及し、「たくさん吸ったが、努力してやめた。30歳なのに、なぜこの話を言えないのか」と述べた。配信中、JUNG KOOKは周囲にいる知人に向けて中指を立てたり悪態をついたりする様子も見られた。

JUNG KOOKは音楽活動に対する負担感も打ち明けた。「歌は好きだけど、遅れたくないから聴いている」とプレッシャーを吐露し、「ただ楽しくやりたい」と語った。ライブ配信終了後には「カムバックしたら一生懸命やる。愛してる」というメッセージを残した。

JUNG KOOKが所属するBTSは、来月20日に5枚目のフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、4月に高陽（コヤン）総合運動場のメインスタジアムをスタートに、34都市・82公演規模のワールドツアーに突入する。フルメンバーでの活動を前に行われた今回のライブ配信は、一層大きな注目を集めている。

また、JUNG KOOKは昨年12月にaespa（エスパ）メンバーのウィンターとの熱愛報道があった。軍服務中の休暇でコンサート会場を訪れたという目撃情報やカップルタトゥー疑惑が拡散したが、双方の所属事務所は別途公式コメントを出していない。